عائلة تعيش في عزلة «بانتظار نهاية العالم»

صورة جوية لمزرعة روينرفولد الهولندية، 15 أكتوبر (أ ف ب)

عثرت الشرطة الهولندية على عائلة «في غرفة صغيرة مغلقة» داخل مزرعة معزولة في شمال هولندا حيث تعيش منذ سنوات «بانتظار نهاية العالم»، وفق معلومات صحفية.

وقال رودجر دي غروت رئيس بلدية قرية روينفولد التي توجد فيها هذه الدارة الوادعة بين الحقول «لم أر يوما أمرا كهذا».

وأوضحت الشرطة في بيان نشرته «فرانس برس»، «عثرنا على ستة بالغين أكدوا أنهم أفراد عائلة واحدة مكونة من أب وأطفاله جميعهم من البالغين بحسب أقوالهم».

وتطرح تساؤلات كثيرة بشأن هذه القضية الغريبة في منطقة يبدو أن أيا من قاطنيها لا يعرف سكان المزرعة حتى إنهم لم يكونوا على علم بوجود هذا المكان.

ولفتت قناة «أر تي في درينته» التلفزيونية المحلية إلى أن العائلة كانت تملك بستانا ورأس ماعز لتوفير الغذاء كما كانت تعيش في غرفة «بانتظار نهاية العالم».

كما ذكرت القناة أن بعض هؤلاء الأطفال «لم يكونوا على علم بوجود أناس آخرين» في العالم.

عزلة منذ تسع سنوات

وتلقت الشرطة «إخطارا من شاب كان قلقا إزاء ظروف حياة عائلته». وعندما توجهت إلى المكان، «اكتشفت ستة أشخاص في غرفة صغيرة يمكن عزلها لكنها ليست قبوا».

وفي هذه المرحلة من التحقيق، من غير المعلوم ما إذا كان هؤلاء الأشخاص موجودين في المكان طوعا أم أنهم أرغموا على المكوث هناك.

ويقول الشرطيون إنهم يدرسون «كل السيناريوهات» الممكنة، وهم جندوا وسائل مهمة لمحاولة كشف هذا اللغز ومعرفة كيف كانت تعيش هذه العائلة المكونة من بالغين في هذه المساحة الضيقة.

وحلقت طائرة مسيّرة تابعة للشرطة فوق المزرعة لرصد كل تفاصيل الموقع كما جمعت بصمات وأخذت شهادات من الجيران.

وكشف المحققون أن المعلومات الأولية تشير إلى «إمكان أن يكون هؤلاء الأشخاص موجودين في المكان منذ تسع سنوات».

لا أثر في السجلات الرسمية

وتوجه أحد هؤلاء الأبناء وعمره حوالي 25 عاما مساء الأحد إلى حانة في القرية وكان في حالة «اضطراب». وطلب الشاب بثيابه القديمة المتسخة وشعره غير المرتب المساعدة من الموجودين، وفق ما روى مدير المقهى هريس فيستربيك لقناة «أر تي في درينته».

وعندما بدأ فيستربيك التحدث مع الشاب، أخبره الأخير بأنه لم يخرج من المنزل «منذ تسع سنوات» كما أنه لم يدخل يوما المدرسة. حتى إنه «كان يتحدث بطريقة تشبه أسلوب الأطفال»، وفق تأكيد فيستربيك الذي سارع إلى إبلاغ الشرطة.

وفور وصول الشرطيين إلى الموقع، أوقفت قوات الأمن رجلا في سن 58 عاما هو مالك المزرعة، بتهمة «عدم التعاون مع التحقيق». هذا الرجل ليس رب العائلة، ويتساءل المحققون عن الرابط المحتمل مع أفراد العائلة. وهو لا يزال موقوفا ويخضع حاليا للاستجواب.

وأكد ناطق باسم وزارة الخارجية النمساوية أنه مواطن نمساوي مولود في فيينا ويعيش منذ سنوات مع مجموعة من الشباب تحت الأرض. وكانت العائلة «تعيش نمط حياة قائما على الاكتفاء الذاتي» في الموقع. كما أن أبناء كثيرين باتوا بالغين «لم يُسجَّلوا في سجل الولادات»، بحسب رئيس بلدية روينرفولد.

وأشارت الشرطة إلى أن أسماء أي من هؤلاء الأشخاص ليست مذكورة في أي سجل رسمي.