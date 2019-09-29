سجن شقيق قنديل بلوش مدى الحياة.. أدين بقتلها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 10:15 صباحا
دانت محكمة باكستانية شقيق قنديل بلوش بجريمة قتلها وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة (أ ف ب)

قضت محكمة باكستانية بسجن شقيق نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، قنديل بلوش، مدى الحياة، على بعد إدانته بقتلها.

وكانت بلوش خنقت حتى الموت على يد شقيقها «دفاعا عن الشرف»، في العام 2016، إذ كانت تنشر صورا ذاتية لها وتسجيلات اعتبرها الجاني استفزازية، وفق «فرانس برس».

وألقي القبض على الفاعل محمد وسيم، وبعد أيام قال خلال مؤتمر صحفي إنه غير نادم على ما فعله، وإنه «بالطبع» قتل شقيقته لأن سلوكها أصبح «غير مقبول». وقال ساردار محمود محامي الدفاع الموكل قضية وسيم في محكمة مدينة مولتان (شرق باكستان) إن موكّله وجد مذنبا، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي وقت سابق قالت أنوار ماي والدة بلوش إنها تأمل بتبرئة ابنها موضحة «إنه بريء هي كانت ابنتي وهو ابني».

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وتصدرت جريمة قتل قنديل بلوش العناوين حول العالم، وساهمت في تجديد الدعوة إلى اتخاذ إجراءات ضد ما يسمى بـ«جرائم الشرف»، التي عادة ما تكون ضحاياها نساء ويفلت مرتكبوها من العقاب. وبعد ثلاثة أشهر على هذه الجريمة، أقر البرلمان قانونا جديدا يفرض عقوبة السجن مدى الحياة على مرتكبي جرائم الشرف.

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