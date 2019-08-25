مشاهير ساهموا بنشر معلومات مغلوطة عن حرائق الأمازون

الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو (أرشيفية:انترنت)

قام العديد من المشاهير من أوساط الفن والرياضة والسياسة سعيًا منهم للتنديد بحرائق الأمازون، بمشاركة صور لاعلاقة لها بهذه الحرائق مع ملايين المنتسبين في حساباتهم على مواقع التواصل، مساهمين من غير علمهم في نشر معلومات خاطئة.

وسجل المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء اشتعال 75 ألفا و336 حريق غابات في البلاد منذ كانون يناير وحتى 21 اغسطس، أي بزيادة 84 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، واندلع 54 بالمئة من هذه الحرائق في غابات الأمازون، وفق مجموعة من المنظمات غير الحكومية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر «بيتنا يحترق، فعليا، الأمازون رئة كوكبنا التي تنتج عشرين بالمئة من الأكسجين الذي نتنفسه، تشتعل»، وأضاف متوجها لأعضاء مجموعة السبع الذين يعقدون قمة في نهاية الأسبوع في بياريس «نلتقي بعد يومين لمناقشة هذه القضية الطارئة الملحة».

سياسيون

لكن التفتيش عن الصورة المرفقة بتغريدته على محركات البحث أظهر أنها للمصوّر الأميركي لورن ماكينتاير المعروف بعمله لحساب «ناشونال جيوغرافيك»، توفي عام 2003، وإن كان تاريخ التقاط الصورة لا يعرف بشكل دقيق، فهي تعود إلى ما لا يقل عن 16 عامًا، واستخدم رئيس تشيلي سيباستيان بينييرا صورة لمصوّر وكالة رويترز ناتشو دوسي التقطت عام 2013 في نوفو بروغريسو بولاية بارا، للتحذير من حرائق غابة الأمازون عارضًا المساعدة على البرازيل وبوليفيا.

ممثلون

نشر الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو صورتين لا علاقة لهما بالوضع الحالي في الأمازون، هي ذاتها التي شاركها ماكرون، تعود إلى العام 2016، والتقطت في غابة الأمازون في بويرتو مالدونادو في البيرو، في حين أن الحرائق الحالية لا تطال البيرو.

وشارك الممثل جيدن سميث، ابن النجم ويل سميث، في حسابه على إنستغرام أخرى تظهر فيها غابة شاسعة تتصاعد من وسطها أعمدة دخان، ليصور غابة الأمازون تشتعل، لكن الواقع أن الصورة تعود للعام 1989، وتخطى عدد «اللايكات» عليها 1,5 مليون الخميس.

وكتبت الممثلة والمغنية الأرجنتينية مارتينا ستوسيل على تويتر «أمر في غاية الحزن أن نشاهد ذلك»، غير أن المرفق بالتعليق صورة تعود للعام 2014، والتقطها المصور ماريو توما من وكالة «غيتي إيميجيز» في منطقة «زي دوكا» بولاية مارانهاو.

رياضيون

شارك الصربي نوفاك جيوكوفيتش، متصدّر ترتيب لاعبي كرة المضرب المحترفين، على تويتر لوكالة «سيبا بريس» تعود للعام 1989، فيما نشر بطل العالم للفورمولا واحد البريطاني لويس هاميلتون على إنستغرام نفسها التي شاركها ماكرون، ونشر قائد المنتخب البرازيلي لكرة القدم داني ألفيش على إنستغرام ماكينتاير الملتقطة قبل 2003، على غرار الرئيس الفرنسي.

وأطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو إنذارا على إنستغرام محذرًا من الكارثة التي تلحق بأدغال الأمازون التي تنتج أكثر من 20% من أكسجين العالم وتحترق منذ ثلاثة أسابيع، لكن الصورة المرفقة بمنشوره تعود إلى 29 مارس 2013 والتقطها لاورو ألفيس، المصور في وكالة «إر بي إس» البرازيلية في ولاية ريو غراندي دو سول التي لا تنتمي لمنطقة الأمازون.

ونشر الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، على تويتر لمنتزه «بوم فوتورو» في بورتو فيلو بولاية روندونيا التقطها ناتشو دوسي من رويترز عام 2015.

مغنون

نشر ريكي مارتن من بورتو ريكو الكوبية الأميركية كاميلا كابيلو صورة ماكينتاير، وشاركت المغنية الأميركية مادونا على إنستغرام تعود إلى العام 1989 أرفقتها بتعليق «أرجوك سيد الرئيس بولسونارو، عدل سياستك، علينا أن نستيقظ».

