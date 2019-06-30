بيتزا جديدة بزيت الحشيشة في جنوب أفريقيا

بات هذا الطعام الجديد ممكنا بفعل تعديلات تشريعية أخيرة في جنوب أفريقيا (أ ف ب)

وسّعت سلسلة مطاعم جنوب أفريقية قائمة طعامها عبر إتاحتها للزبائن طلب بيتزا بزيت الحشيشة، مستفيدة من تشريع استخدام هذه المادة في البلاد أخيرًا.

وأوضحت مؤسِسة سلسلة «كولكاتشيو» كينغا بارانوفسكا «لطالما سعينا إلى أن نظهر حسًا ابتكاريًا من خلال قائمة طعامنا ونقدم لزبائننا الأوفياء أحدث الصيحات الصحية»، وفق «فرانس برس».

وأضافت «نحب دائمًا أن نكون سباقين ونحن فخورون للغاية بأننا أول مطعم في جنوب أفريقيا يطلق بيتزا بطعم الحشيشة».

وقال مايك ساوندرز مؤسس شركة زيت الحشيشة المزودة لسلسلة المطاعم في تصريحات للصحافة المحلية إن هذه البيتزا لا تعطي المفاعيل عينها لتناول الحشيشة «لكن بعد الانتهاء من أكلها ستشعرون بالآثار المهدئة للزيت».

وبات هذا الطعام الجديد ممكنًا بفعل تعديلات تشريعية أخيرة في جنوب أفريقيا.

ففي سبتمبر، شرعت المحكمة الدستورية تناول الحشيشة للاستخدام الشخصي، في نهاية مسار قضائي طويل يثير جدلًا منذ سنوات في هذا البلد كما في سائر أنحاء العالم.

وفي نهاية مايو، قررت الحكومة تشريع استخدام زيت الحشيشة مع حصر الجرعة اليومية القصوى بـ20 ميليغرامًا للشخص الواحد.

وتتيح سلسلة «كولكاتشيو» لزبائنها تناول نوعين من البيتزا بزيت الحشيشة، إحداهما نباتية مع الكوسى وجبنة الفيتا في مقابل 125 راند (9 دولارات) والثانية بالدجاج والفلفل في مقابل 140 راند (10 دولارات).