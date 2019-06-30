بيتزا جديدة بزيت الحشيشة في جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 04:48 مساء
بات هذا الطعام الجديد ممكنا بفعل تعديلات تشريعية أخيرة في جنوب أفريقيا (أ ف ب)

وسّعت سلسلة مطاعم جنوب أفريقية قائمة طعامها عبر إتاحتها للزبائن طلب بيتزا بزيت الحشيشة، مستفيدة من تشريع استخدام هذه المادة في البلاد أخيرًا.

وأوضحت مؤسِسة سلسلة «كولكاتشيو» كينغا بارانوفسكا «لطالما سعينا إلى أن نظهر حسًا ابتكاريًا من خلال قائمة طعامنا ونقدم لزبائننا الأوفياء أحدث الصيحات الصحية»، وفق «فرانس برس».

وأضافت «نحب دائمًا أن نكون سباقين ونحن فخورون للغاية بأننا أول مطعم في جنوب أفريقيا يطلق بيتزا بطعم الحشيشة».

وقال مايك ساوندرز مؤسس شركة زيت الحشيشة المزودة لسلسلة المطاعم في تصريحات للصحافة المحلية إن هذه البيتزا لا تعطي المفاعيل عينها لتناول الحشيشة «لكن بعد الانتهاء من أكلها ستشعرون بالآثار المهدئة للزيت».

وبات هذا الطعام الجديد ممكنًا بفعل تعديلات تشريعية أخيرة في جنوب أفريقيا.

ففي سبتمبر، شرعت المحكمة الدستورية تناول الحشيشة للاستخدام الشخصي، في نهاية مسار قضائي طويل يثير جدلًا منذ سنوات في هذا البلد كما في سائر أنحاء العالم.

وفي نهاية مايو، قررت الحكومة تشريع استخدام زيت الحشيشة مع حصر الجرعة اليومية القصوى بـ20 ميليغرامًا للشخص الواحد.

وتتيح سلسلة «كولكاتشيو» لزبائنها تناول نوعين من البيتزا بزيت الحشيشة، إحداهما نباتية مع الكوسى وجبنة الفيتا في مقابل 125 راند (9 دولارات) والثانية بالدجاج والفلفل في مقابل 140 راند (10 دولارات).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كندا وهولندا تختبران برنامجًا للسفر دون جوازات