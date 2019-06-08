دراسة: 2.6 مليون شخص يتعاطون الكوكايين في دول الاتحاد الأوروبي

الكوكايين من أشد المنشطات الطبيعية. ويستخلص من أوراق نبات الكوكا المعروف في أميركا الجنوبية منذ 5000 عام (أرشيفية: الإنترنت)

قدر المركز الأوروبي لمراقبة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية عدد متعاطي الكوكايين في أوروبا بنحو 2.6 مليون شخص، وقال إن أعمار أغلب هؤلاء تتراوح أعمارهم ما بين 15 شخصا إلى 34 شخصا.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن دراسة أعدها المركز أن عناصر الجمارك في دول الاتحاد قد صادرت 140 طنا من الكوكايين خلال العام 2017، منها 45 طنا في بلجيكا، وأكد المركز الأوروبي أن ظاهرة استهلاك المخدرات وخاصة الكوكايين قد أصبحت أكثر شيوعاً وانتشاراً على التراب الأوروبي بسبب سهولة الحصول عليها

وأشار المركز إلى أن اتساع الظاهرة في المجتمعات الأوروبية يلقي بأعباء إضافية على القطاع الصحي بشكل خاص، وأوضحت الدراسة أن هناك حوالي 73 ألف مواطن أوروبي يعالجون حالياً من مشاكل صحية ونفسية متصلة باستهلاك الكوكايين.

ويشير مدير المركز أليكسي غوسديل، إلى أن اتساع استهلاك الكوكايين يفرض تحديات جديدة على السلطات في القطاعين الصحي والجمركي والمالي في الدول الأعضاء. ويؤكد غوسديل أن الأمر يعود إلى تطور وسائل التواصل بين المتاجرين بهذه المادة ومستهلكيها وكذلك تعدد الأنواع والأصناف المعروضة في “الأسواق”، حيث “باتت طرق التواصل والتوصيل أكثر تعقيداً وتنوعاً من ذي قبل”، حسب كلامه.

ويرى غوسديل، الذي عرض تقريره خلال مؤتمر صحفي مع المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس، أن السلطات الأوروبية تبذل جهوداً متزايدة لمحاربة ظاهرة الاتجار والإنتاج غير الشرعيين للكوكايين.

أما بشأن المصادرات، فيقر كل من أفراموبولوس وغوسديل، بأن تزايد كميات الكوكايين التي تصادرها السلطات في دول الاتحاد تعود إلى التعاون المكثف والفعال فيما بينها، من جهة، ومع دول الجوار من جهة أخرى. ويعتبر مرفأ أنفرس في بلجيكا وروتردام في هولندا، من أهم المرافئ التي تمر عبرها شحنات الكوكايين المهربة من وإلى أوروبا.