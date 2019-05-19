بولت ممنوع من استخدام اسمه في خدمة سكوتر كهربائية

العداء الجامايكي أوسين بولت خلال إطلاق خدمة سكوتر كهربائية في باريس، 15 مايو 2019 (أ ف ب)

جاء في حكم قضائي أن النجم الجامايكي السابق في ألعاب القوى أوسين بولت لن يتمكن من استخدام اسمه على خدمة إيجار سكوتر كهربائية أطلقها للتو في باريس لأن الاسم مستخدم من قبل شركة منافسة.

وعرضت شركة «بولت موبيليتي» الأميركية التي شارك العداء الجامايكي في تأسيسها، الأربعاء هذه الخدمة في باريس، وفق «فرانس برس».

إلا أن المحكمة منعت في اليوم نفسه الشركة «من استخدام كلمة بولت بأي شكل من الأشكال خلال الترويج لمنتجها في فرنسا أو في توفير الخدمات في مجال النقل»، بحسب ما جاء في نص القرار.

وكان يفترض نشر 450 سكوتر كهربائية تحمل اسم العداء في شوارع باريس وضواحيها خلال الأيام المقبلة. إلا أن شركة منافسة تستخدم ماركة «بولت» من قبل في فرنسا، لجأت إلى القضاء.

وقال ناطق باسم هذه الشركة: «نستخدم اسم بولت منذ إطلاق السكوتر الكهربائية الخاصة بنا في باريس في سبتمبر 2018 واعتمدنا الاسم على الصعيد العالمي منذ مارس. الماركة محمية في مجمل أسواقنا وفي 54 بلدًا».

وأكدت شركة بولت أنها تلقت فعلًا أمرًا قضائيًّا بعدم استخدام الماركة، مشددة على أنها ستطعن بالقرار. وأوضحت أنها ستستخدم اسم «بي» بانتظار صدور القرار الجديد.

وبدأت خدمة إيجار السكوتر الكهربائية في شوارع باريس قبل سنة، لكن ثمة أصواتًا تندد بخطورتها واستخدامها الفوضوي وانتشارها السريع.