أسد يقتل مربيه في التشيك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مارس 2019, 01:01 مساء
أسد في حديقة حيوانات هايدلبرغ في جنوب غرب ألمانيا في 26 فبراير 2019 (أ ف ب)

لقي تشيكي كان يربّي أسدين من دون ترخيص حتفه، صباح الثلاثاء، بعدما هاجمه أحد الحيوانين في بلدة شرق تشيكيا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت لينكا يافوركوفا الناطقة باسم الشرطة المحلية «أؤكد وفاة صاحب الأسدين». فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة، وفق «فرانس برس».

وكان الرجل البالغ 34 عامًا يربّي ذكرًا في التاسعة من العمر وأنثى في سنتها الثانية، من دون ترخيص من السلطات في حظيرة شيّدها من دون رخصة. وأوضحت لينكا يافوركوفا أن «الشرطة اضطرت لقتل الأسدين».

وأبلغ والد الضحية الشرطة بالحادثة، بعدما رأى ابنه جثة هامدة في الحظيرة عبر كاميرا مراقبة عند السابعة صباحًا.

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