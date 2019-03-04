مقتل 5 في تحطم مروحية بكينيا

أشخاص يتنزهون على ضفة بحيرة توركانا أكبر البحيرات الصحراوية في العالم، في شمال كينيا في 28 يونبو 2018 (أ ف ب)

أعلنت الشرطة المحلية وفاة أربعة سياح أميركيين وطيار كيني، مساء الأحد، في حادث مروحية كانوا فيها فوق جزيرة في بحيرة توركانا (جنوب غرب).

وجاء في بيان للشرطة، الإثنين: «تحطمت مروحية مساء أمس (الأحد) قرابة الساعة 20,00 (الساعة 17,00 ت غ) في متنزه سنترال أيلند الوطني في بحيرة توركانا ما أدى إلى مقتل ركابها الخمسة. وأكدت الفرق الأمنية التي أرسلت إلى المكان أنهم أربعة أميركيين وطيار كيني».

ولم تعرف على الفور أسباب الحادث، على ما أوضح البيان، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وبحيرة توركانا هي أكبر بحيرة صحراوية في العالم وتعتبر أحد مهود البشرية. وأدرجتها اليونسكو في يونيو 2018 على قائمة التراث العالمي للبشرية المهدد بالخطر بسبب مشاريع لتوليد طاقة كهربائية ومشاريع ري إثيوبية.

وهي ملقبة أيضًا بـ«بحيرة اليشم» بسبب تدرج ألوانها وتمتد من الشمال إلى الجنوب على امتداد 249 كيلومترًا متتبعة الوادي المتصدع، ويبلغ عرضها الأقصى 44 كيلومترًا.

وأدرجت المنطقة في قائمة التراث العالمي العام 1997 وهي تضم المتنزهات الثلاثة الوطنية المطلة على البحيرة.