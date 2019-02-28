«السحب المثقوبة» ظاهرة مثيرة في السعودية (فيديو وصور)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 05:31 مساء
الظاهرة أعلن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة الصقيم، عبدالله المسند (تويتر)

ظهرت في مدينة رابغ السعودية ظاهرة مثيرة للاهتمام هي عبارة عن شكل شبه دائري في السحب، بتاريخ 23 فبراير، وفقًا لما ذكره أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة الصقيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، عبدالله المسند في تغريدةٍ على «تويتر».

وكتب المسند: «ما شُوهد في سماء رابغ يوم أمس 23 فبراير 2019 ظاهرة تُسمى بالسحب المثقوبة، تظهر في طبقات السحب العالية أو المتوسطة، ويحدث هذا عندما تكون قطرات الماء السائل في السحابة أكثر برودة من نقطة تجمد الماء (صفر مئوي) أي فائقة البرودة، ولكن لم تتجمد القطرة بسبب خلو الأجواء من جزيئات صلبة كي يتشكل عليها الجليد وعندما تعبر طائرة عبر طبقة السحب من الأعلى إلى الأسفل أو العكس تُخلف الطائرة عبر محركاتها جُزيئات صلبة صغيرة جدًا، مما يجعل القطرات الباردة جدًا تتجمد تلقائيًّا فتندفع القطرات المجاورة لها للانضمام إليها»، بحسب ما نقلت «سي إن إن بالعربية». 

وأشار المسند أيضًا إلى أن ظاهرة السحب المثقوبة، التي تظهر في طبقات السحب العالية أو المتوسطة، شوهدت لأول مرة منذ 50 عامًا تقريبًا. 

وعبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن شعورهم بالاندهاش بهذه الظاهرة، وأشادوا بشكلها «الخلاب».

 

الظاهرة أعلن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة الصقيم، عبدالله المسند (تويتر)
الظاهرة أعلن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة الصقيم، عبدالله المسند (تويتر)
الظاهرة أعلن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة الصقيم، عبدالله المسند (تويتر)
الظاهرة أعلن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة الصقيم، عبدالله المسند (تويتر)
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