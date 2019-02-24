هاري وميغن في المغرب قبل ولادة طفلهما

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 فبراير 2019, 11:56 صباحا
هاري وميغن لدى وصولهما إلى مطار الدار البيضاء، 23 فبراير 2019 (أ ف ب)

وصل الأمير هاري وزوحته ميغن، مساء السبت، إلى الدار البيضاء في آخر رحلة رسمية لهما إلى الخارج قبل ولادة طفلهما المرتقبة في الربيع.

واُعتُمدت «آلية طبية» خاصة لمواكبة الأنشطة المختلفة للممثلة الأميركية السابقة في إحدى بلدات الأطلس الجبلية، صباح الأحد، ثم في العاصمة المغربية، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على ترتيبات الزيارة، ووفقًا لـ«فرانس برس».

وتأتي هذه الزيارة، الممتدة على يومين، بطلب من الملكة إليزابيث الثانية وهي تثير قلق بعض وسائل الإعلام البريطانية، من قبيل جريدة «ديلي ميرور»، التي اعتبرت أن المغرب «منطقة خطرة» وأن عاصمتها «مدينة تشهد أعمال شغب».

وشهدت الرباط تظاهرة شارك فيها آلاف المدرسين، الأربعاء، احتجاجًا على ظروف عملهم، تخللها صدام مع الشرطة.

وقبل وصول دوق ودوقة ساسكس، حرصت مصادر دبلوماسية محلية على التشديد على أن المملكة «مركز استقرار في أفريقيا الشمالية».

وينوي هاري وميغن مناقشة مسائل متعددة خلال زيارتهما، من قبيل وضع المرأة في المملكة وتعليم الفتيات وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وفق ما جاء في البرنامج الرسمي لهذه الفعاليات الذي تضمن أيضًا جلسة طهو وأخرى للتزيين بالحناء.

وقال السفير البريطاني لدى المغرب توماس رايلي، في مقابلة مع محطة «2 إم»، إن زيارة دوق ودوقة ساسكس «تندرج في سياق تعزيز التعاون المغربي البريطاني، والنهوض بالتربية والمساواة بين الجنسين من خلال زيارات لمؤسسات مدرسية ولقاءات مع شباب».

ومن المزمع أن يغادر هاري وميغن المملكة صباح الثلاثاء، بعد لقاء مع أفراد من العائلة الملكية بعد ظهر الإثنين، في الرباط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
جهاز المنتخب الليبي يكشف فائدة الخسارة الودية وجاهزية نشنوش لجنوب أفريقيا
رياضة محلية
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
وسط تخويف من السيناريو الليبي.. تظاهرات شعبية ضد ترشح بوتفليقة
عربى
المنتخب الوطني يخوض مرانًا على شواطئ تونس
رياضة محلية
شقيقتان سعوديتان تختبئان في هونغ كونغ لأشهر بعد الهرب من أسرتهما
عربى
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
«جريدة الوسط»: أول إقرار رسمي بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب الأسر؟
ليبيا
منظومة الرقم الوطني تؤخر منحة أرباب الأسر
ليبيا
وزارة الدفاع الأميركية تعلن عن تحليق استطلاعي فوق روسيا
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة سحرية لإزالة الخدوش من أثاثك الجلدي