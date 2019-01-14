باندا يحتفل بعيد ميلاده الأول في حديقة حيوانات ماليزية

احتفل حيوان الباندا مع قالب حلوى مصنوع من الجليد (أ ف ب)

احتفل حيوان باندا عملاق في حديقة حيوانات ماليزية بعيد ميلاده الأول الإثنين، مع قالب حلوى مصنوع من الجليد على مرأى من الزوار.

أنثى الباندا الصغيرة كانت ترقب ما حولها فيما حمله حارس في الحديقة إلى منصة في داخل ملجأها حيث وضع قالب الحلوى وعليه رقم 1 كبير احتفالاً بالذكرى الأولى لمولدها، وفق «فرانس برس».

وبعد تناول بعض الجزر الموضوع على القالب للزينة، بدا التعب على هذا الحيوان الصغير الذي لم يطلق عليه أي اسم بعد، إلى أن غلبه النعاس.

هذا الحيوان الصغير يزن حاليًا 34 كيلوغرامًا، وهو ثاني مواليد الثنائي ليانغ ليانغ وشينغ شينغ منذ إرسالهما من الصين إلى ماليزيا العام 2014 في إطار عقد إعارة لمدة عشر سنوات.

وولد أول هذين الصغيرين في أغسطس 2015 وأعيد إرساله إلى الصين في 2017. واتفقت بكين وكوالالمبور على إعادة صغار الباندا المولودة في الأسر إلى الصين لدى بلوغها سن الثانية.

وتعيش حيوانات الباندا في مركز متخصص بحديقة الحيوانات الوطنية خارج العاصمة كوالالمبور.

وتشير تقديرات الصندوق العالمي للطبيعة إلى أن حوالي 1800 باندا عملاقة لا تزال تعيش في الطبيعة، خصوصًا في غابات الخيزران في المناطق الجبلية غرب الصين.