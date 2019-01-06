العثور على عاج ماموث بمنتجات في كمبوديا

عالم الاحاثة في أكاديمية العلوم في ياكوتيا مع قرون ماموث (أ ف ب)

عثر فريق من الباحثين الأسكتلنديين على عاج لحيوان ماموث عاش قبل أكثر من عشرة آلاف عام في منتجات عاجية في كمبوديا، بحسب ما أعلنت الجمعية الملكية الأسكتلندية المعنيّة بالحيوانات.

وحدد علماء في أسكتلندا إلى حيث أرسلت عينات، استنادًا لفحص الحمض النووي وجود آثار من عاج من حيوان ماموث في هذه القطع المتداولة في الأسواق الكمبودية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وانقرض هذا الحيوان قبل عشرة آلاف عام، وفحص الحمض النووي للعاج هو إجراء معتمد لتتبع مصدره ومكافحة الصيد والاتجار به، لكن العلماء لم يكونوا يتوقعون أن مصدره حيوان منقرض قبل آلاف السنين.

وقال أليكس بال مدير برنامج «وايلدغينز» المشرف على هذا الإجراء «فوجئنا بالعثور على قطع زينة مصنوعة من عاج الماموث وهي مطروحة في السوق،سنواصل أبحاثنا لمعرفة مصدره».

والهدف من هذا البرنامج هو مراقبة جماعات الفيلة الآخذة أعدادها بالانحسار، ومكافحة التجارة غير المشروعة بعاجها.