ترامب يروج للجدار الحدودي مع المكسيك بـ«غايم أوف ثرونز»

صورة ملتقطة في 13 مايو 2018 تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام مجسم عن الجدار الذي يعتزم تشييده على الحدود مع المكسيك (أ ف ب)

بعدما حوَّر جملة شهيرة من «غايم أوف ثرونز» لتحذير إيران، استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددًا عبارة من المسلسل ليؤكد للعالم أن «الجدار آتٍ» على الحدود مع المكسيك.

فبعد عقده مؤتمرًا صحفيًّا مفاجئًا في البيت الأبيض لتأكيد أهمية هذا الجدار عند الحدود، نشر الرئيس الأميركي عبر حسابه على «إنستغرام» تحويرًا جديدًا لعبارة من مسلسل «غايم أوف ثرونز»، حسب «فرانس برس».

وتظهر هذه الصورة وجه دونالد ترامب أمام جدار حدودي مع شعار «ذي وول إز كومينغ» (الجدار آتٍ) في تحوير لشعار «وينتر إز كومينغ» (الشتاء آتٍ) من مسلسل «غايم أوف ثرونز».

كما أن طريقة كتابة العبارة المرفقة مع الصورة تذكِّر أيضًا بالنمط الكتابي المعتمد في الملصقات والإعلانات الخاصة بالمسلسل.

وقبل شهرين، نشر الرئيس الأميركي عبر «تويتر» ملصقًا يشيد فيه بإعادة العقوبات على إيران مرفقًا إياه بعبارة «العقوبات آتية».

ورغم الانتقادات التي أُخذت على دونالد ترامب، ما اعتبرها البعض خفة في التعاطي مع شؤون دبلوماسية كبرى، عرض الرئيس الأميركي خلال اجتماع وزاري، الأربعاء، هذا الملصق المناوئ لطهران بعدما طبعه ووضعه على طاولة الاجتماع.