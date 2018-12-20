صحفي يلفق الأخبار لسنوات ويفوز بجائزة في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 12:52 مساء
الصحفي كلاس ريلوتيس (سكاي نيوز)

أعلنت رئاسة تحرير مجلة «دير شبيغل» الألمانية، الأربعاء، أن أحد أبرز صحفييها، الحائز عدة جوائز، قام بتأليف قصص صحفية على مدار سنوات.

وعبرت رئاسة تحرير المجلة الأسبوعية عن صدمتها، وتعهدت بفتح تحقيق لمعرفة الطريقة التي نشر فيها كلاس ريلوتيس (33 عامًا) هذه القصص الملفقة، رغم وجود طاقم متخصص للتدقيق في صحة الأخبار، وفقًا لموقع «سكاي نيوز».

وانكشفت حقيقة ريلوتيس بعد أن وجه له متعاون في مقاله عن روايات من الحدود الأميركية المكسيكية، اتهامات باختلاق قصصه، وفي المقابل لم ينكر ريلوتيس هذه الاتهامات، بل أقر بأنه اختلق تصريحات، واتضح فيما بعد أنه اختلق 14 قصة خبرية، من بينها قصة عن سجن مواطن يمني في معتقل غوانتانامو الأميركي في كوبا منذ 14 عامًا دون توجيه تهمة له.

كما ادعى ريلوتيس في قصة أخرى، أنه تحدث إلى والدي نجم كرة القدم الأميركية كولن كابرنيك الذي ركع عند أداء النشيد الوطني خلال مباريات، تنديدًا بأعمال العنف العنصرية في بلاده، وبعدما اتضح أنه لم يتحدث إلى أي من المصادر التي ذكرها في مقالاته الـ14، قدم ريلوتيس استقالته الأحد الماضي.

وكان الصحفي حاز، مطلع ديسمبر الجاري جائزة مراسل العام عن مقال عن شباب سوريين ساهموا في إطلاق مظاهرات في العام 2011 ضد النظام السوري.

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