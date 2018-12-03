آلاف سانتا كلوز يشاركون في عمل خيري بإيطاليا

تجمع آلاف الأشخاص الذين ارتدوا ملابس سانتا كلوز في تورينو، 2 ديسمبر 2018 (أ ف ب)

تجمع آلاف الأشخاص، مرتدين لباس سانتا كلوز الأحد، في تورينو خلال تجمع لجمع الأموال لمستشفى أطفال، وقد وصل الكثيرون منهم على دراجات هوائية بدلاً عن العربة التقليدية.

وضمت النسخة التاسعة من هذا العمل الخيري نحو 20 ألف شخص ارتدوا ملابس سانتا كلوز الحمراء ووضعوا لحية بيضاء طويلة في مستشفى ريجينا مارغريتا وهو عدد قياسي، بحسب ما قال المنظمون، وفقًا لـ«فرانس برس».

وقالت رئيسة بلدية تورينو كيارا إبيندينو لوسائل إعلام إيطالية: «هذا منظر رائع. فترة الميلاد ساحرة وهي عيد ينبغي فيه الإحاطة بالأشخاص الذين يواجهون صعوبات».