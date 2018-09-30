أبوقرين تحتفل باعتماد فوج الكشافة رسميًا

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احتفلت بلدة أبوقرين بافتتاح الحركة العامة للكشافة والمرشدات بطرابلس لمقر فوج أبوقرين للكشافة والمرشدات.

وقال رئيس الفرع البلدي بأبوقرين محمد الجالي لـ«بوابة الوسط» الأحد، إن الاحتفال حضره رئيس وأعضاء الفرع البلدي وأعضاء المجلس الاجتماعي، وأعيان وحكماء البلدة ومندوب من الإدارة العامة لقيادة حركة الكشافة فى ليبيا، ومفوضية كشافة مصراتة وسرت وعدد من الأهالي.

وقدم الجالي الشكر لمفوضية مصراتة للكشافة وفوج الدافنية للكشافة، بقادته وفرقته الموسيقية النحاسية، التي كان لها دور بارز في هذا الحفل، كما شكر سرية الشرطة العسكرية بأبوقرين ومراكز الشرطة أبوقرين وزمزم على تأمينهما الفوج داخل الحي السكني، والشركة الليبية للحديد والصلب التي دعمت الفوج في كل مناشطه، وأيضًا القنوات الفضائية الليبية التي غطت الحفل إعلاميًا، وقناة «أبوقرين» الأرضية.