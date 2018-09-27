حذاء ثمنه 17 مليون دولار يعرض للبيع في دبي

حذاء يعرض في دبي بمبلغ 17 مليون دولار (أ ف ب)

يُعرض للبيع في دبيّ حذاء مصنوع من الذهب والجلد والحرير والماس بسعر 17 مليون دولار، وهو بحسب مصمميه الأغلى في العالم.

ويعرض الحذاء ذو الكعب العالي منذ الأربعاء في فندق برج العرب في دبي، وفقًا لوكالة فرنس برس.

وقالت مصممته ماريا ماجاري التي تصمم الأحذية في شركة «جادا دبي» إنه صُنع يدويًا في إيطاليا، وفيه 236 قطعة من الماس بالإضافة إلى قطعتين من الماس الشفاف الذي لا شوائب فيه.

وقال هيمانت كارامشاندي الرئيس التنفيذي لشركة «باشن جولير» للمجوهرات «دبي مدينة الأثرياء، ونرى سوقًا جيدة لهذه المنتجات في كلّ منطقة الخليج».

وتعد دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم و زارها العام الماضي نحو 16 مليون شخص.

وتضمّ مئات الأبراج وناطحات السحاب، وأشهرها برج خليفة الأعلى في العالم والذي يبلغ ارتفاعه 828 مترًا، إضافة إلى برج العرب.