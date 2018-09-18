قطار يدهس ثلاثة أفيال

القطار دهس فيلين صغيرين وأمهما الحامل في سريلانكا (أ ف ب)

دهس قطار ينقل الوقود فيلين صغيرين وأمهما الحامل في شرق سريلانكا الثلاثاء، بحسب ما أعلنت الشرطة، في حادث هو الثاني الذي يطال أفيالًا في المنطقة في أقلّ من شهر.

الفيلة الثلاثة كانت ضمن قطيع يمرّ على سكّة حديد تخترق غابة قرب هابارانا على بعد 180 كيلومترًا شمال شرق كولومبو حين صدمها القطار، وفق «فرانس برس».

وأدى الحادث أيضًا إلى خروج القطار عن السكّة وتسرّب الوقود من عدد من العربات، بحسب الشرطة التي ضربت طوقًا حول المكان لمنع بعض السكان المحليين من سرقة الوقود.

وقال مسؤول في الشرطة، «إنه مشهد خطير، لقد دفعنا الكثير من الناس الذين كانوا يحاولون جمع الوقود».

وفتحت سلطات السكك الحديد تحقيقًا بالحادث، علمًا أن السائقين ينبغي أن يقودوا بسرعات منخفضة وأن يطلقوا أبواق قطاراتهم باستمرار لتنبيه الحيوانات البريّة وإبعادها. وجاء هذا الحادث بعد ثلاثة أسابيع على مقتل سبعة فيلة غرقًا في مستنقع في المنطقة نفسها. ويقدّر عدد الفيلة التي تعيش في البريّة بسريلانكا بسبعة آلاف و500.