صينيان يغشّان في سباق للحمام

صينيان يغشّان في سباق للحمام وينقلان طيورهما في قطار سريع (أ ف ب)

حاول صينيّان أن يغشّا في سباق طويل للحَمام، فركبا القطار السريع مع طيورهما لتبلغ خطّ الوصول قبل غيرها، لكن الأمر لم ينطل على الحكّام.

في أول الأمر، أعلنت لجنة الحكّام فوز الحمامات الأربع المملوكة لهذين الشخصين بالجوائز الأولى، ليكسبا بذلك مبلغًا يزيد على مليون يوان (125 ألف يورو)، بحسب جريدة «ليغل ديلي»، وفق «فرانس برس».

بعد ذلك ارتاب الحكّام، لأن الوقت الذي وصلت به الحمامات الأربع كان قصيرًا جدًا مقارنة مع ما هو معتاد.

ولما لاحظ الرجلان ذلك، حاولا إخفاء فعلتهما بقتل الحمامات الأربع وهي كلّها أكبر من السنّ المناسبة لهذه السباقات، وتخلّيا عن الجائزة، لكن السلطات أوقفتهما.

وأصدر القضاء حكمًا بسجنهما ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال، إضافة إلى غرامة بقيمة ثلاثين ألف يوان (3800 يورو) لأحدهما، وعشرين ألف يوان للثاني، بحسب «ليغل ديلي».

وسباقات الحمام منتشرة جدًا في الصين، ولاسيما في صفوف المسنّين، ويمكن للحمام أن يطير بسرعة مئة كيلو متر في الساعة إن كان الريح مواتيًا.