رائحة روث الأسود لإبعاد الغزلان عن شوارع مدينة هولندية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 10:34 صباحا

تنوي مدينة زاندفورت الواقعة إلى الغرب من أمستردام استخدام رائحة روث الأسود بهدف طرد الغزلان التي تجتاح حدائق السكان باستمرار.

ويعيش عدد من الغزلان في التلال المجاورة لزاندفورت، وكثيرًا ما تقتحم شوارع المدينة وحدائقها، فتحوّلت إلى مصدر قلق للسكان، وفق «فرانس برس».

ولإبعادها عن محيط المدينة، اقترحت شركة هولندية لسكك الحديد فكرة مبتكرة، وهي استخدام رائحة روث الأسود، وهو ما سيخيفها ويبقيها بعيدة.

وقال باتريك ستيجر المتحدث باسم الشركة، إن هذه الرائحة ستجعل الغزلان تفضّل البقاء بعيدة.

وصممت الشركة مادّة تشبه رائحتها رائحة فضلات الأسود، مستخدمة 17 نوعًا من العشب.

وستتكفّل أجهزة مثبّتة على الأعمدة رشّ هذه الرائحة.

وتأتي هذه الفكرة بعد محاولات سابقة لثني الغزلان عن دخول المدينة باءت كلّها بالفشل.

ومن المقرّر أن يبدأ العمل بهذه الطريقة في خلال شهر.

وأشارت الشركة إلى أنها تستخدم هذه الطريقة لإبعاد الحيوانات عن السكك الحديد.

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