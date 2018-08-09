تغريم سائقي الأجرة في ميلانو لارتدائهم سراويل قصيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أغسطس 2018, 01:28 مساء
سيّاح يصطفون لشرب المياه من نافورة في وسط ميلانو، 22 يونيو 2018 (أ ف ب)

تشهد ميلانو، العاصمة الاقتصادية في إيطاليا، موجة حر خانقة منذ أسابيع، لكن لا مجال لسائقي سيارات الأجرة لارتداء السراويل القصيرة خلافًا للنظام المحلي، وتعرَّض نحو عشرين مخالفًا لغرامات في هذا الصدد.

ويحظر نظام محلي اُعتُمد سنة 2016 على سائقي سيارات الأجرة «ارتداء قمصان بلا أكمام وسراويل قصيرة وملابس رياضية»، وفق «فرانس برس».

ومنذ بداية موجة الحر، فرضت الشرطة البلدية غرامات على نحو عشرين سائقا خالفوا النظام، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية «إيه جي آي».

وتبلغ قيمة الغرامة 110 يوروهات عن كل مخالفة، فضلاً عن الإحالة إلى لجنة تأديبية قد تعلق رخصة القيادة موقتًا. فميلانو عاصمة الموضة حريصة على صيتها وعلى هندام سائقيها.
 

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