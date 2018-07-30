نادلة «روبوت» تجذب الزبائن في دبي

الروبوت «روبي» تقدم الطعام إلى زبائن في طعم بدبي، 26 يوليو 2018 (أ ف ب)

يبتسم الزبائن عند رؤية نادلة تقترب من طاولتهم في مطعم في دبي، ليس فرحًا بوصول الطعام بل بلقاء «روبي» النادلة الآلية.

ففي مطعم «درينكس آند سبايس ماجيك» الذي يقدم طعامًا هنديًّا وصينيًّا، تجذب النادلة «الروبوت» روبي الزبائن الذين يتدفقون على المطعم لتصويرها من خلال هواتفهم، وفق «فرانس برس».

ويقول عارف محمد مدير المجموعة المالكة المطعم، «ليس من السهل جذب الزبائن عند افتتاح مطعم جديد في دبي».

ومنذ أن فتح المطعم أبوابه في الإمارة الخليجية أوائل يوليو الجاري، تعمل روبي، اليابانية الصنع، دون انقطاع.

ويقول محمد إن الزبائن يتصلون لحجز طاولات ويشترطون أن تقوم روبي بخدمتهم.

وتمشي روبي على خط أسود ممغنط يرسم لها طريقها بين الطاولات، وهي تحمل بيديها أطباق الأكل بعدما يضعها نادل آخر فوق صينية جامعة كبيرة ويوجهها باتجاه الطاولة المناسبة.

وتقدم النادلة «الروبوت» الطعام على وقع الأغاني الهندية أو الإنجليزية. وتقول روبي للزبائن بعد تقديم الطعام «لا تنسوا أن تشكروني».

وأكد عارف محمد أن المطعم سيجلب نادلاً آليًا آخر في وقت قريب نظرًا لشعبية روبي.

وأضاف «تبدأ روبي العمل من السابعة صباحًا حتى الثانية بعد منتصف الليل. لا تتعب، ولا تغضب الزبائن».