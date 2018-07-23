90 منطادًا في سباق إيطالي سنوي

90 منطادًا في سباق إيطالي سنوي (ف ب)

حلّقت عشرات المناطيد من كلّ أنحاء العالم في سباق في سماء أومبريا وسط إيطاليا، في مسابقة تمتد على أسبوعين في وادي ساغرانتينو.

وتعود فكرة هذا السباق إلى قبطان إيطالي بريطاني مقيم في هذه المنطقة، أطلق السباق قبل ثلاثين عامًا، وصار ملتقى سنويًا لهواة المناطيد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال المنظمون «قبل ثلاثين عامًا، كان عدد المشاركين خمسة فقط، أما هذه العام فقد بلغنا هدفنا بمشاركة 90 منطادًا من 22 بلدًا من أوروبا وأميركا وأستراليا».

وأضافوا: «الأيام التي يمكن التحليق فيها بالمنطاد في إيطاليا كثيرة، أما في إنجلترا مثلًا فلا يزيد عدد هذه الأيام عن عشرين».

وينبغي على المشاركين السفر لمسافات طويلة قبل بلوغ مكان انطلاق السباق، لكنهم «على ثقة بأنهم سينعمون برحلات ممتعة»، بحسب المنظمين.

وقال القبطان ماثيو بيلينغ قبيل انطلاق السباق «أشعر أني حر لأني سأحلّق فوق هذه التلال».