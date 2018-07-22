«تحدي كيكي» يتسبب فى حوادث خطيرة

«تحدي كيكي» يتسبب فى حوادث خطيرة (أرشيفية:انترنت)

دخل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تحدٍ جديد عالمي، على غرار التحديات الشهيرة مثل تحدي دلو الثلج والمانيكان، هو الرقص على أنغام أغنية «ان ماي فيلينغ» للمغني الكندي دريك.

ويتطلب هذا التحدي النزول من السيارة وهي تسير والرقص على الأغنية بتأدية بعض الحركات التي تشبه الرقصة في أول فيديو نشر للأغنية بمنصة «يوتيوب».

واشتهر التحدي بعد أن نشر حساب على إنستغرام تحت اسم «دا شيغي شو» مقطع فيديو لشاب وهو يرقص على الأغنية، وانتشرت هذه الموضة في السوشيال ميديا، وبدأ الناشطون والرواد وحتى النجوم بتطبيق الحركات الراقصة وهم ينزلون من السيارة وهي تسير، ونشر فيديو التحدي عبر وسم مثل #InMyFeelings و#DoTheShiggy، مثل الممثل ويل سميث والمغنية الأميركية سيارا وغيرهما.

وتسبب هذا التحدي بعدة حوادث خطيرة عالميًا، وظهرت العديد المقاطع والصور عبر وسم #كيكي الأكثر تداولاً في السعودية الخميس، توضح مدى خطورة هذا التحدي، حيث تعرض رجل للسقوط بجانب سيارته أثناء تأدية الرقصة بمنتصف الطريق.

كما أكدت العديد من التقارير العالمية أن «تحدي كيكي» تسبب بحوادث خطيرة نتيجة الوقوع أثناء الهبوط من السيارة لأنها تتحرك، وأضرار تلحق بالسيارة لأنها تسير دون سائق.