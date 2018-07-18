جيف بيزوس أغنى رجل في العالم بـ150 مليار دولار

جيف بيزوس في صورة ملتقطة في ديسمبر 2017 (أ ف ب)

زادت ثروة جيف بيزوس رئيس مجموعة «أمازون» لتصل إلى مستويات قياسية جاعلة منه الشخص الأغنى في العالم، منذ عقود على ما جاء في تصنيف «بلومبرغ بيليونيرز إنديكس».

وبلغت ثروته حتى الإثنين 150 مليار دولار وهو تقدم بأشواط على مؤسس «مايكروسوفت» بيل غيتس مع 95 مليار دولار وفق «بلومبرغ»، حسب «فرانس برس».

ودر عليه ارتفاع أسعار أسهم شركة «أمازون» التي أسسها وهو المساهم الأكبر فيها مع حوالى 17 %، 50 مليار دولار خلال السنة الراهنة.

وبلغت ثروة بيل غيتس لفترة وجيزة 100 مليار دولار في العام 1999 وهي عتبة بات يتجاوزها بيزوس (54 عامًا) بكثير.

إلا أنه يبقى بعيدًا عن أشخاص مثل جون د. روكفلر صاحب الإمبراطورية النفطية (توفي العام 1937) وآندرو كارنغي (فولاذ) الذي توفي العام 1919 إذ تقدر ثروتهما اليوم ب300 مليار دولار، إذا ما احتسب التضخم.

في العام 2014 كانت ثروة بيزوس تقدر بحوالى 32 مليار دولار. وأسس «أمازون» التي كانت بداية مكتبة رقمية فقط العام 1994. وباتت الآن من أكبر الشركات في العالم ونوعت نشاطها لتخوض غمار الحوسبة السحابية (كلاود) والذكاء الصناعي والبث التدفقي لأشرطة الفيديو.

واشترى جيف بيزوس العام 2013 صحيفة «واشنطن بوست» الشهيرة.