بالفيديو: مطاردة بين الشرطة وسارق مدرعة عسكرية

مدرعة عسكرية (أرشيفية: الإنترنت)

سرق جندي أميركي ناقلة جنود مدرعة من قاعدة للحرس الوطني لمدة ساعتين، وجاب بها الشوارع قبل أن تطارده الشرطة في وسط مدينة ريتشموند عاصمة ولاية فيرجينيا.

ففي المساء، سرق الجندي، الذي لم تكشف هويته، الناقلة العسكرية من قاعدة فورت بيكيت التابعة للحرس الوطني ببلاكستون في فيرجيني، وفق «يورو نيوز».

وقال رقيب شرطة ولاية فرجينيا، كيلي هيل: «قاد المشتبه به السيارة العسكرية، التي لم تكن مجهزة بأي أسلحة نحو الشرق على الطريق 4600، ثم نحو الشمال باتجاه ريتشموند على الطريق السريع 95 على بعد نحو 65 كيلومترًا في الساعة».

ولما طوقت الشرطة المشتبه به تم تحديده على أنه جندي عسكري، حسب الشرطة الأميركية في الولاية.



