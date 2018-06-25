اعتقال جميع عناصر شرطة منطقة مكسيكية

لافتة عند مدخل أوكامبو في وسط المكسيك، 21 يونيو 2018 (أ ف ب)

أوقفت السلطات المكسيكية جميع عناصر الشرطة في منطقة أوكامبو وسط البلاد حيث اغتيل هذا الأسبوع مرشح لرئاسة البلدية، وجردتهم من سلاحهم لإجراء تحقيق داخلي.

وأفادت مديرية الأمن في ولاية ميتشواكان في وسط غرب المكسيك حيث تقع اوكامبو أن «الجميع يخضعون للاستجواب للانتقال بحسب الأصول المتبعة قانونيا إلى تحقيق بشأن الضلوع في انتهاكات للقواعد الوظيفية»، وفق «فرانس برس».

وقتل المرشح للانتخابات البلدية فرناندو أنخيليس الخميس بالرصاص في عز الحملة الانتخابية.

ونقل الشرطيون إلى وحدة داخلية في مديرية الأمن التي لم توضح ما إذا كان توقيف الشرطيين متصلًا باغتيال المرشح.

ومنذ انطلاق الحملة للانتخابات العامة المزمع إجراؤها في المكسيك في الأول من يوليو، قتل أكثر من مئة مسؤول ومرشح وسياسي.

وتعاني المكسيك تفشيا في العنف المتصل بعصابات الجريمة المنظمة، مع 25 ألفا و339 جريمة قتل في 2017.