Atwasat

في الذكرى 7 لصدورها.. رئيس التحرير يكتب: هكذا صدرت «الوسط» وهكذا تدشِّن عامها الثامن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 نوفمبر 2022, 11:40 صباحا
في الذكرى 7 لصدورها.. رئيس التحرير يكتب: هكذا صدرت «الوسط» وهكذا تدشِّن عامها الثامن
alwasat radio

مع صدور هذا العدد تقفل جريدة «الوسط» العام السابع من سلسلة أعدادها التي بدأت في مثل هذا اليوم من العام 2015 لتستمر على مدى أعوام سبعة، دون انقطاع، محافظة على وعودها التي تعهدت بها أمام القارئ في أولى افتتاحيتها، عبر رؤية شاملة أوضحنا فيها هويتها وخطها التحريري، وأسلوب عملها المهني، وطموحاتها، وقلنا: إن جريدة «الوسط» صوت ليبيا الدولي، تصدُر في الوقت الذي تبدو فيه الحاجة ملحة لوجود صحافة ليبية مهنية، تحمل هموم الناس والوطن في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، جريدة يرى القارئ فيها نفسه ويرى فيها الوطن وما يدور من حوله، هي صوته في الداخل، وصوت ليبيا في الخارج، تقدِّم المعلومة التي تحترم عقله، حين يتعلق الأمر بيومياته أو عندما تكون بوابته المشرعة على العالم بما يحمل من حراك بشري ومن تطور وتغيُّر، وبكل ما يجدر بأن يقدَّم من صنوف المعرفة إيماناً بحق الإنسان في المعلومة وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

هي جريدة ليبية لم تنبت من فراغ وهي تختط طريقها المهني، فهي تتكئ على إرث يمتد إلى قرن ونصف القرن هي عمر الصحافة في بلادنا، هي جيلها الجديد، يطمح إلى تقديم صحافة مهنية تنبني على حق المواطن في المعلومة المقرونة بالصدق والدقة والموضوعية والحفاظ على ثوابت الوطن وقيم المجتمع ومعاييره الأخلاقية؛ خبراً كان أو تقريراً أو تحليلاً أو تحقيقاً أو صورة، وفق سياسة تحريرية واضحة، ومدونات السلوك والمعايير المهنية التي وُضعت لصحفييها من قبل خبراء المهنة.

كما حافظت «الوسط» على وعد القارئ بانتهاجها توجهاً مستقلاً معتدلاً وخطاً تحريرياً متزناً، وتسعى إلى تغطية صحفية شاملة عبر شبكة من المراسلين في داخل ليبيا، ويحمل مدلوله المكاني في المفهوم المهني؛ أي أن تكون دائماً وسط الحدث، دائماً في المكان الذي يُمكِّنها من أن ترصد وتسجل وتوثق للحدث لتجعل قارئها معها وسط الحدث، يعيشه ويتفاعل معه، وستسعى لتكون ساحة مفتوحة ومنبراً للحوار والتعاطي مع الرأى والرأي الآخر، لينطبق عليها شعار «صحافة الرأي ورأي الصحافة».

صدرت «الوسط» أيضاً حين وجب أن تصدُر، والبلاد أسيرة أزمة مركبة يتداخل فيها السياسي مع الأمني مع الاجتماعي مع الاقتصادي، وتحاول وبرعاية من المجتمع الدولي تجاوز الأزمة الأكثر خطورة وحساسية منذ استقلال ليبيا العام ١٩٥١، مما يستوجب أن تكون شاهدة ومواكبة ووسيلة المواطن لمعرفة ما يجري في هذا السياق وتداعياته على عموم الوطن ومحيطه؛ بل ومشاركة في محاولات الخروج بالبلاد من هذه الأزمة.

ولعل إطلالة سريعة على العناوين الرئيسة لأعداد الجريدة من صدور العدد الأول سنلمس كيف واكبت الحدث؛ بل استشرفت المستقبل أحياناً كثيرة، متجاوزة كافة مطبات الانقسام والاصطفاف والضغوطات التي أنتجتها الأزمة على مختلف مساراتها السياسية والعسكرية، والاجتماعية، وأفلحت فيما لم يفلح فيه كثيرون، ما يعكس نهجها الرافض لأي اصطفاف غير الاصطفاف مع الوطن، النهج الذي تتمسك به «الوسط» وهي تُدشِّن عامها الثامن.

واجهت«الوسط» مبكراً ضغوط المصادرة والتضييق ما حرم القارئ الليبي من رؤيتها في الأكشاك، وتصفحها ورقياً، جراء الظرف الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا لكن الأمل يحدونا بأن نرى النسخة الورقية من الجريدة تصل القارئ في أي بقعة من ليبيا الحبيبة.

في الذكرى 7 لصدورها.. رئيس التحرير يكتب: هكذا صدرت «الوسط» وهكذا تدشِّن عامها الثامن
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - 10 نوفمبر.. اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

كاركاتير خيري - 10 نوفمبر.. اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على «تويتر»

ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على «تويتر»
القدوة المتجهة نحو السراب

القدوة المتجهة نحو السراب
مونديال قطر 2022: البرازيل تهزم صربيا بثنائية

مونديال قطر 2022: البرازيل تهزم صربيا بثنائية
«أرامكو السعودية» تطلق أكبر مشروعاتها في كوريا الجنوبية

«أرامكو السعودية» تطلق أكبر مشروعاتها في كوريا الجنوبية
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية

بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية
البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ

البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة

الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة
انتهت عبر قناة الوسط: التحدي والنصر (مباراة مؤجلة)

انتهت عبر قناة الوسط: التحدي والنصر (مباراة مؤجلة)
مكتب المحامي العام مصراتة يستهجن «الحملة» ضد الصور.. ويدعو إلى إبعاد القضاء عن الصراع السياسي

مكتب المحامي العام مصراتة يستهجن «الحملة» ضد الصور.. ويدعو إلى إبعاد القضاء عن ...
كاركاتير حليم - بداية قوية لمنتخبات عربية في كأس العالم «قطر 2022»

كاركاتير حليم - بداية قوية لمنتخبات عربية في كأس العالم «قطر 2022»
انتهت عبر الوسط مباراة شباب الجبل والأخضر (0-1)

انتهت عبر الوسط مباراة شباب الجبل والأخضر (0-1)
انتهت عبر قناة الوسط: الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي (4-0)

انتهت عبر قناة الوسط: الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي (4-0)
قناة «الوسط» تعلن تعاقدها مع نجم إيطاليا جانيني كأول محلل عالمي بتاريخ الشاشات الليبية

قناة «الوسط» تعلن تعاقدها مع نجم إيطاليا جانيني كأول محلل عالمي بتاريخ الشاشات ...
«هنا ليبيا»: طريق البريقة اجدابيا واستمرار حوادث السير

«هنا ليبيا»: طريق البريقة اجدابيا واستمرار حوادث السير
«اقتصاد بلس»: تعرف على أصغر 5 أثرياء عصاميين في العالم

«اقتصاد بلس»: تعرف على أصغر 5 أثرياء عصاميين في العالم
«الوسط»: ثمانية أعوام مع الحلم

«الوسط»: ثمانية أعوام مع الحلم
كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!

كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ترحيل 226 مهاجرا من ليبيا إلى بلدانهم
ترحيل 226 مهاجرا من ليبيا إلى بلدانهم
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 25 نوفمبر 2022)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 25 نوفمبر 2022)
موريتانيا: ليبيا دولة محورية في أي مقاربة لإخراج الساحل من وضعه الراهن
موريتانيا: ليبيا دولة محورية في أي مقاربة لإخراج الساحل من وضعه ...
«الكهرباء»: انتهاء الاختبارات النهائية لمحطة القبة الجديدة
«الكهرباء»: انتهاء الاختبارات النهائية لمحطة القبة الجديدة
ضبط متورط في السطو على محل تجاري والاعتداء على مالكه في بنغازي
ضبط متورط في السطو على محل تجاري والاعتداء على مالكه في بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية في 5 مؤسسات
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية ......
المزيد
علي ناصر يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة لليبيا لدى أذربيجان
علي ناصر يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة لليبيا لدى ......
«الأرصاد»: رياح نشطة على الساحل الغربي.. وارتفاع الموج يصل إلى 3 أمتار
«الأرصاد»: رياح نشطة على الساحل الغربي.. وارتفاع الموج يصل ......
في الذكرى 7 لصدورها.. رئيس التحرير يكتب: هكذا صدرت «الوسط» وهكذا تدشِّن عامها الثامن
في الذكرى 7 لصدورها.. رئيس التحرير يكتب: هكذا صدرت «الوسط» ......
ضبط متورط في السطو على محل تجاري والاعتداء على مالكه في بنغازي
ضبط متورط في السطو على محل تجاري والاعتداء على مالكه في ......
«الكهرباء»: انتهاء الاختبارات النهائية لمحطة القبة الجديدة
«الكهرباء»: انتهاء الاختبارات النهائية لمحطة القبة الجديدة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط