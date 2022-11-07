رفض شحنة مشروب طاقة إسبانية قادمة عبر ميناء طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة مشروب طاقة إسبانية قادمة عبر ميناء طرابلس البحري.

وقال المركز في بيان الأحد، إن كمية الشحنة التي تحمل العلامة التجارية (fast power) تبلغ 678 صندوقا. وأرجع ‎سبب رفض الشحنة إلى «وجود لون 122»، و«مخالفة القرار رقم 112 لسنة 2009 بشأن سعة العبوة».

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