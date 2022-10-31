مصادرة مواد تجميل منتهية الصلاحية ببعض صيدليات يفرن (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مصادرة مواد تجميل وتنظيف منتهية الصلاحية ببعض الصيدليات في يفرن.

وأشار المركز، في بيان صحفي، الإثنين، إلى أن مفتشي المركز بمكتب يفرن بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي ومكتب الإصحاح البيئي نفذوا زيارات ميدانية استهدفت محلات بيع الأدوية والصيدليات بالمدينة. ونوه البيان إلى «توجيه إخطارات إدارية بالمخالفات الفنية لأصحاب الأنشطة».

- إغلاق عدد من الصيدليات في بني وليد بالشمع الأحمر

- «الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة عصير قادمة من الجزائر

- رفض شحنة عصير فراولة قادمة من إسبانيا عبر ميناء الخمس

وفي مدينة بني وليد، جرى تنفيذ جولات تفتيشية موسعة استهدفت عدة صيدليات داخل المدينة، حيث تقرر إقفال خمس صيدليات مخالفة للإجراءات القانونية والاشتراطات الفنية.

مفتشو الرقابة على الأغذية والأدوية خلال تفقد الصيدليات في يفرن، 31 أكتوبر. (فيسبوك)

مواد تجميل وتنظيف منتهية الصلاحية ببعض الصيدليات في يفرن، 31 أكتوبر. (فيسبوك)