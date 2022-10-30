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إغلاق عدد من الصيدليات في بني وليد بالشمع الأحمر

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأحد 30 أكتوبر 2022, 09:24 مساء
إغلاق عدد من الصيدليات في بني وليد بالشمع الأحمر
عنصر أمني إلى جانب آخر من الحرس البلدي أثناء تشميع إحدى الصيدليات في بني وليد. (الإنترنت)
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أغلق جهاز الحرس البلدي ومركز مراقبة الأغذية والأدوية بالتعاون مع مديرية أمن بني وليد عددًا من الصيدليات العاملة في المدينة بالشمع الأحمر، وذلك بعد جولة تفتيشية، اليوم الأحد.

وأوضح المكتب الإعلامي بجهاز الحرس البلدي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الصيدليات التي جرى إقفالها تفتقر للاشتراطات الصحية والفنية، إضافة إلى عدم تجديد التراخيص وأذونات مزاولة للعاملين بها.

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وطالب جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد القائمين على الصيدليات والعيادات الخاصة في المدينة بضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات بشأن إتمام الإجراءات والتراخيص، منوهًا بأن جميع الجهات الأمنية والضبطية ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الجولة التفتيشية على إحدى الصيدليات في بني وليد. (الإنترنت)
الجولة التفتيشية على إحدى الصيدليات في بني وليد. (الإنترنت)
الجولة التفتيشية على إحدى الصيدليات في بني وليد. (الإنترنت)
الجولة التفتيشية على إحدى الصيدليات في بني وليد. (الإنترنت)
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