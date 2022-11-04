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النيابة العامة تصدر بيانا بشأن واقعة خطف امرأة وأطفالها شرق طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 08:27 مساء
النيابة العامة تصدر بيانا بشأن واقعة خطف امرأة وأطفالها شرق طرابلس
شعار مكتب النائب العام، (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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أصدرت النيابة العامة بيانا بشأن ما تناقلته صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة خطف امرأة وأطفالها الثلاثة شرق العاصمة طرابلس؛ لإرغام ذويها على الوفاء بمديونية.

ووجه النائب العام المستشار الصديق الصور بمتابعة البيانات المتاحة، وخصوصا المتعلقة بالمشكوك في ارتكابه الواقعة وتتبعه، وتحديد مكان وجود المرأة والأطفال، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع فيسبوك، اليوم الجمعة.

تحديد هوية المشتبه به
وتمكن قسم شؤون المعلوماتية والاتصالات بالمكتب من تحديد هوية المشتبه به، والوصول إليه من قبل أعضاء هيئة الشرطة بمديرية أمن تاجوراء، ومكتب البحث الجنائي تاجوراء.

وأشار البيان إلى تولي أحد وكلاء النائب العام المتابعة، واتخاذ ما يكفل معالجة القضية.

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