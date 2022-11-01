اللافي ومبعوث ماكرون يؤكدان أهمية عمل لجنة «5+5»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، أهمية عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

جاء ذلك خلال لقاء بين الطرفين في طرابلس، حسب تدوينة على حساب سولير في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

وتناول اللقاء أيضا ملف المصالحة الوطنية، وجهود دعم الاستقرار، وسبل استكمال القاعدة الدستورية وصولا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والحوار الاقتصادي بين ليبيا وفرنسا.

وفي سياق متصل، التقى سولير رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حيث أكد له أهمية الحوار بين مجلسي النواب والدولة، وضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل سريع وفق تطلعات الشعب الليبي.

لقاء بين باشاغا والمبعوث الفرنسي

وفي وقت سابق، التقى سولير، رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، حيث دعا إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

- مبعوث الرئيس الفرنسي يؤكد لباشاغا ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت

وأكد سولير، خلال المقابلة، أهمية استكمال القاعدة الدستورية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، بما يتوافق مع رغبة الشعب الليبي.