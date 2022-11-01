مبعوث الرئيس الفرنسي يؤكد لباشاغا ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت

القاهرة - بوابة الوسط

بحث المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، مع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ملف الانتخابات، داعيا إلى إجرائها في أقرب وقت.

وأكد سولير، خلال المقابلة، أهمية استكمال القاعدة الدستورية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، بما يتوافق مع رغبة الشعب الليبي، حسب تدوينة على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

لقاء مع مكونات اجتماعية حول المصالحة ولم الشمل

وأمس الإثنين، اجتمع باشاغا، مع «حراك لم الشمل وتوحيد الصف الوطني» الذي يضم «عددًا من المشايخ والأعيان والحكماء وقوى وطنية».

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وخُصص الاجتماع «للتشاور حول الوضع السياسي الراهن في البلاد، والسبل الكفيلة لتحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة»، حيث أكد الحاضرون تمسكهم «بوحدة التراب الليبي والمساواة في الحقوق والواجبات، وضرورة الفصل بين السلطات، ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية، ورفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون، والمطالبة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ورفض التدخل الأجنبي والتمسك بسيادة الوطن ووحدته».