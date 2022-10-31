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مشاورات بين باشاغا وحراك «لم الشمل» حول الوضع السياسي وتحقيق المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 05:20 مساء
مشاورات بين باشاغا وحراك «لم الشمل» حول الوضع السياسي وتحقيق المصالحة
باشاغا مع أعضاء حراك لم الشمل بديوان مجلس الوزراء في بنغازي. الإثنين 31 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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اجتمع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، مع «حراك لم الشمل وتوحيد الصف الوطني» الذي يضم «عددًا من المشايخ والأعيان والحكماء وقوى وطنية»، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وقال المكتب الإعلامي، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع خصص «للتشاور حول الوضع السياسي الراهن في البلاد، والسبل الكفيلة لتحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة».

مخرجات اجتماع باشاغا مع حراك لم الشمل
وأوضح أن الحاضرين أكدوا خلال الاجتماع على «وحدة التراب الليبي والمساواة في الحقوق والواجبات، وضرورة الفصل بين السلطات، ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية، ورفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون، والمطالبة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ورفض التدخل الأجنبي والتمسك بسيادة الوطن ووحدته».

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وأضاف المكتب الإعلامي أن «الحراك جدّد دعمه للحكومة وتقديمه استشارات ومقترحات، والعمل معها لتحقيق السلام والمصالحة»، مؤكدًا استعداده «للتواصل الفعّال مع جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، وعقد لقاءات وندوات ومؤتمرات، والتحضير لعقد ملتقى جامع بإحدى المدن الليبية لاستخلاص تجارب ورؤى واقعية تفضي إلى حل شامل للأزمة الليبية».

مكونات «حراك لم الشمل»
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الحاضرين اتفقوا على أن يضم حراك لم الشمل وتوحيد الصف الوطني «جميع المكونات السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية والإعلامية والأمنية، لدعم الحكومة التي اختارها مجلس النواب، الممثل الشرعي للشعب الليبي بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة».

باشاغا خلال لقائه مع أعضاء حراك لم الشمل بديوان مجلس الوزراء في بنغازي. الإثنين 31 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
باشاغا خلال لقائه مع أعضاء حراك لم الشمل بديوان مجلس الوزراء في بنغازي. الإثنين 31 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء باشاغا مع أعضاء حراك لم الشمل بديوان مجلس الوزراء في بنغازي. الإثنين 31 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء باشاغا مع أعضاء حراك لم الشمل بديوان مجلس الوزراء في بنغازي. الإثنين 31 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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