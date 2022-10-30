باشاغا يطلع الحبري على خطة حكومته لتنشيط عجلة الاقتصاد وسبل تمويلها

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، على خطة حكومته «لتنسيط عجلة الاقتصاد وتوفير الخدمات للمواطن في كافة المدن الليبية وسبل تمويلها».

جاء ذلك خلال اجتماع باشاغا مع الحبري بمقر مصرف ليبيا المركزي في مدينة بنغازي، اليوم الأحد، بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابع لمجلس النواب عبدالسلام الحاسي.

الحبري يوضح لباشاغا تأثير الركود على الاقتصاد الوطني

وقال مصرف ليبيا المركزي في بنغازي عبر صفحته على «فيسبوك»، إن اجتماع الحبري وباشاغا والحاسي جرى خلاله التباحث حول الوضع الاقتصادي الذي تمر به ليبيا، مشيرًا إلى أن الحبري أوضح لمحاوريه خلال الاجتماع «تأثير الركود الاقتصادي على الاقتصاد الوطني من تحديات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد».

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وأضاف مصرف ليبيا المركزي في بنغازي أن الحبري تطرق خلال الاجتماع إلى «قيام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بوضع استراتيجية علمية شاملة لتعديل سعر الصرف لتخفيف المعاناة عن المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء»، مشيرًا إلى أن الحضور شددوا على دور هيئة الرقابة الادارية، وغيرها في مراقبة الأعمال التي تقوم بها الحكومة في مختلف المدن الليبية.

تعديل سعر صرف الدينار

وأعلن مجلس إدارة المصرف المركزي في بنغازي، يوم 3 أكتوبر الجاري، تعديل سعر صرف العملة الليبية، ليكون سعر الدينار 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، مقابل 0.1555 في التعديل الذي اتخذه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الموحد، في ديسمبر 2020، وطبق بداية من 3 يناير 2021، على أن يطبق قراره ابتداء من 16 أكتوبر.

لكن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، نفى ذلك في بيان مقتضب يومها، مؤكدًا «استمرار العمل بسعر الصرف الحالي المقرر بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2020».