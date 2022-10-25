باتيلي للكبير: الشعب الليبي يحتاج إدارة عادلة وشفافة لموارد البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، الحاجة إلى «تلبية توقعات الشعب الليبي من أجل إدارة عادلة وشفافة ومسؤولة لموارد البلاد».

جاء ذلك خلال لقائه أمس الإثنين مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

وناقش الاجتماع التقدم المحرز في إصلاح وإعادة توحيد «المركزي»؛ وفقا لتوصيات مراجعة التدقيق الدولية، بتسيير الأمم المتحدة، وفق التغريدة.

الكبير يطلع باتيلي على مبادرات الإفصاح والشفافية

من جانبه، أطلع الكبير، المبعوث الأممي على مبادرات المصرف تطوير مستوى الإفصاح والشفافية، ومسارات توحيد المصرف.

- الكبير يقدم إحاطة لـ«باتيلي» عن مبادرات ومسارات توحيد «المركزي»

وقدم الكبير إحاطة موجزة عن جهوده في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ومبادرات التعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية في تعزيز جهود المصرف في المجالات كافة، حسب بيان «المركزي» حول اللقاء.