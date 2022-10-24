الكبير يقدم إحاطة لـ«باتيلي» عن مبادرات ومسارات توحيد «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط

قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إحاطة موجزة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، عن مبادرات تطوير مستوى الإفصاح والشفافية، ومسارات توحيد المصرف.

جاء ذلك خلال استقبال الكبير المبعوث الأممي في مكتبه بالعاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، حسب بيان نشرته صفحة المصرف على «فيسبوك».

الكبير يقدم إحاطة عن مبادرات التعاون مع المؤسسات الدولية

وأضاف البيان أن المحافظ قدم إحاطة موجزة عن جهوده في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ومبادرات التعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية في تعزيز جهود المصرف في كافة المجالات.

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ونقل البيان عن المبعوث الأممي «ترحيبه بالجهود المبذولة من قبل المصرف المركزي طيلة السنوات الماضية»، مؤكداً «الدور المهم الذي يقوم به المصرف في تطوير مستوى الإفصاح والشفافية الذي تبناه المركزي»، مشددًا على الاستمرار في التواصل ودعم البعثة جهود المصرف ومساعدته في مبادراته في النزاهة والشفافية.

يأتي هذا اللقاء في سياق عدة لقاءات يجريها باتيلي، منذ الأسبوع الماضي، مع المسؤولين الليبيين بعد وصوله إلى العاصمة طرابلس لتولي مهامه عمليًا وقيادة جهود الوساطة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين أطراف الأزمة.

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الإثنين 24 أكتوبر 2022 (المصرف المركزي).