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جهاز النهر الصناعي يعلن بدء تدفق المياه إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 11:59 صباحا
جهاز النهر الصناعي يعلن بدء تدفق المياه إلى طرابلس
إحدى منظومات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)
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أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بدء تدفق المياه تدريجيا إلى الشبكة الداخلية بالعاصمة طرابلس.

وبدأت الإجراءات التشغيلية لفتح صمامات التحكم في التدفق بمحطة عين زارة، صباح الثلاثاء، لتتدفق المياه إلى العاصمة، بعد أعمال إصلاحات استمرت 24 ساعة، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع «فيسبوك».

الانقطاع نتيجة تسريب في الشبكة الداخلية
وأمس الإثنين، أعلن الجهاز إيقاف الإمداد المائي بالكامل عن طرابلس؛ لتمكين فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للمياه والصرف الصحي من السيطرة على تسريب بالشبكة الداخلية وتنفيذ أعمال الصيانة بسبب ارتفاع الضغط بالخط المغذي للمدينة.

- إيقاف تدفق المياه إلى طرابلس للسيطرة على تسريب بالشبكة الداخلية في المدينة

وطلبت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي من غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، تخفيض التدفق المائي إلى مدينة طرابلس تدريجيا نتيجة لصعوبة السيطرة على التسريب الحاصل بالشبكة الداخلية في المدينة من قِبل فرق الصيانة بالشركة.

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