الكونغو تتعهد بسداد القرض إلى ليبيا في المواعيد المحددة

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد وزير المالية بجمهورية الكونغو برازافيل بالتزام بلاده بسداد القرض الممنوح لبلاده من دولة ليبيا وفقا للمواعيد المحددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك السبت مع الوزير الكونغولي والوفد المرافق له على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022 م ، المنعقدة بمدينة واشنطن وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة المالية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد المبروك ضرورة إلتزام الجانب الكونغولي بسداد كافة اقساط القرض في مواعيدها المحددة.

ويوم الجمعة، شارك المبروك في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي العوامل الذي بحث أسباب تراجع النمو الاقتصادي بجميع أنحاء العالم.

وقالت وزارة المالية، في بيان السبت، إن المبروك ووفدًا ليبيًا ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، حضر الاجتماع الذي عقد بالقاعة الدستورية في العاصمة الأميركية، واشنطن.