روسيا «مستعدة» لدعم الكونغو في استضافة مؤتمر المصالحة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن ترحيب موسكو بمبادرة رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نغيسو تنظيم مؤتمر حول المصالحة الوطنية في ليبيا عن قريب، قائلًا أنها «ستساعد في وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ».

ورحب لافروف بدور الكونغو في تسوية الأزمات في القارة الأفريقية، وعقد مؤتمر يجمع كافة أطراف النزاع الليبي وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة برازافيل عقب مباحثات مطولة مع رئيس الكونغو دينيس ساسو نجيسو، ووزير الخارجية جان كلود غاكوسو مساء الإثنين.

وقال: «أريد أن أؤكد دور رئيس جمهورية الكونغو كرئيس للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا»، مضيفًا إن نغيسو شارك في خطط لتنظيم مؤتمر ليبي شامل حول المصالحة الوطنية في المستقبل القريب، حيث سيدعو إليه جميع ممثلي القوى السياسية الفاعلة في ليبيا دون استثناء.

لافروف ينتقد المحاولات الأوروبية السابقة

وفي إطار الاستعدادات لهذا المؤتمر، قال كبير الدبلوماسيين الروس، إن رئيس اللجنة التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا يفكر في توجيه دعوات للفاعلين الخارجيين، بما في ذلك الاتحاد الروسي، وسنساعد بنشاط في تنظيم هذا المنتدى المهم.

وانتقد وزير الخارجية الروسي المحاولات التي بذلت حتى الآن من قبل بعض الدول الأوروبية وحتى من قبل زملاء من الأمانة العامة للأمم المتحدة التي تجاهلت التركيز على جعل هذه العملية «شاملة لكل الليبيين».

ويوم الإثنين، أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي دعم موسكو مبادرة الاتحاد الأفريقي بشأن عقد مؤتمر مصالحة ليبي، مشيرًا إلى أن كافة الأطراف الليبية تعي تمامًا مخاطر العودة إلى الصدامات المسلحة على وحدة البلاد.

ومنذ سنوات يسعى الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر للمصالحة بين الليبيين بعدما استضافت الكونغو عدة اجتماعات بهدف إيجاد حلول للازمة. وتبنى المشاركون في الأعمال التحضيرية لاجتماع الأطراف الليبية في برازافيل مطلع الشهر الجاري «عدة مبادئ أساسية لتنظيم المصالحة الوطنية» في ليبيا، وفق البيان الختامي للقاء.

وشارك في اللقاء الذي رأسه وزير الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو، ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي وعن سيف الإسلام القذافي.

وقال وزير الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو: «الحل للأزمة الليبية يأتي من أفريقيا». كما صرح المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الذي استقبله الرئيس ساسو نغيسو قبل أسبوعين، بأنه ناقش «الجهود التي تبذلها الكونغو والاتحاد الأفريقي.. لتحقيق استقرار والاستعداد للانتخابات في ليبيا». واستكمالًا لجولته الأفريقية إلى أربع دول يسافر الوزير الروسي لافروف بعد زيارة مصر والكونغو إلى أوغندا وإثيوبيا.