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«مؤتمر المصالحة الليبية» في مشاورات رئيس الكونغو وبلينكن

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 13 أغسطس 2022, 08:23 مساء
«مؤتمر المصالحة الليبية» في مشاورات رئيس الكونغو وبلينكن
من اليمين وزير خارجية أميركا ورئيس الكونغو. (صورة مركبة: بوابة الوسط)
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أشاد الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، بصفته رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، بدور الولايات المتحدة في حل الصراع الليبي، معربًا عن أمله في أن تركز على عودة السلام في هذا البلد.

وتحدث رئيس الكونغو عبر الهاتف مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي أجرى جولة إلى أفريقيا، مركزًا على ملفات الأزمة في ليبيا والسلام والأمن في منطقة البحيرات الكبرى والقمة الأميركية-الأفريقية المقبلة.

من جهته، رحب أنتوني بلينكن بفكرة تنظيم مؤتمر مصالحة ليبية قبل الانتخابات العامة، مثنيًا على مواصلة الرئيس دينيس ساسو نغيسو البحث عن حل سلمي للأزمة، حسب بيان صادر عن وزير خارجية الكونغو، جان كلود جاكوسو، مشيرًا إلى أن المسؤول الأميركي وجه دعوة لرئيس الكونغو من نظيره، جو بايدن، للمشاركة في القمة الأميركية-الأفريقية المقرر عقدها في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022.

- روسيا «مستعدة» لدعم الكونغو في استضافة مؤتمر المصالحة الليبية
- اجتماع تحضيري للمصالحة الليبية في برازافيل 
- الأزمة الليبية في مباحثات نورلاند ورئيس الكونغو

ترتيبات الكونغو لمشروع المصالحة الليبية
وترتب الكونغو لمشروع مؤتمر للمصالحة الليبية منذ سنوات، لكن لم تتمكن إلا أخيرًا بصفتها رئيس اللجنة التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا من الاتفاق في الأعمال التحضيرية لاجتماع الأطراف الليبية منتصف يوليو الماضي على «عدة مبادئ أساسية لتنظيم المصالحة الوطنية» في ليبيا.

وجرى تبني عدة مبادئ خلال اجتماع برازافيل منها «الرفض الكامل لكل أشكال تدويل الأزمة الليبية وضرورة إزالة كل ما يعوق طريق المصالحة والتدخل الأجنبي»، حسب ما جاء في البيان الختامي. وأكد المشاركون «إدانة استخدام خطاب الكراهية وأعمال العنف والازدراء والافتراء والغطرسة، وغير ذلك من المواقف والتصرفات المخالفة للأخوة والتفاهم والتضامن والتسامح».

ورحبت روسيا أيضًا بمبادرة رئيس الكونغو، تنظيم مؤتمر حول المصالحة الوطنية في ليبيا في وقت قريب، حيث سيدعو إليه جميع ممثلي القوى السياسية الفاعلة دون استثناء.

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