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إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و205 آلاف برميل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 07:50 مساء
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و205 آلاف برميل
منشآت نفطية بحقل الشرارة. (أرشيفية: شركة أكاكوس للعمليات النفطية)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وصول إنتاجها من النفط الخام إلى مليون و205 آلاف برميل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع الإنتاج بواقع 4 آلاف برميل يوميًا، مقارنة بآخر إحصائية للإنتاج صادرة عن المؤسسة، أمس السبت، حين كان الإنتاج يبلغ مليونًا و201 ألف برميل.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 50 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.

- إنتاج النفط الليبي يتجاوز مليونا و200 ألف برميل يوميًا

إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي
وفي سياق آخر، قالت المؤسسة إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليارًا و48 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، بواقع 788 مليون قدم مكعبة لصالح الشركة العامة للكهرباء، و145 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و91 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و24 مليون قدم لمصانع الإسمنت.

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