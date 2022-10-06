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في العدد «359»: مذكرة تفاهم في غياب التفاهم.. وسعران رسميان للدينار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 07:52 مساء
في العدد «359»: مذكرة تفاهم في غياب التفاهم.. وسعران رسميان للدينار
غلاف العدد 359 من جريدة «الوسط». الخميس 6 أكتوبر 2022 (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد رقم 359 من جريدة «الوسط»، وفي صدر الصفحة الأولى موضوع يرصد ردود الفعل المحلية والدولية على توقيع مذكرة تفاهم بحرية بين حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة وبين تركيا، وجاء الموضوع بعنوان «مذكرة التفاهم تعزز حالة اللاتفاهم بين الليبيين».

ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين؛ أحدهما بعنوان «صراع حول غاز المتوسط.. ومذكرة حكومة الدبيبة مع تركيا تفاقم التوتر».

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شكشك: تقرير المحاسبة موثق
ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع بعنوان «شكشك: تقرير المحاسبة يراعي المعايير الدولية وموثق بالأدلة»، وذلك ردا على المشككين.. وسط ترحيب من المجلس الرئاسي. وتضم الصفحة نفسها موضوعا حول استعدادات بدء الموسم الدراسي الجديد وتوفير الكتب وعنوانه «التعليم تتعهد: لا تأخير في توزيع الكتب هذا العام».

أما الصفحة الخامسة فنطالع فيها تقريرا بعنوان «مسارات مجلس الأمن بشأن ليبيا.. إلى أين؟». وهل يكون أكتوبر شهر الحسم؟ أيضا نقرأ في الصفحة نفسها تقريرا بعنوان «تشاد تسلم الصيادين الأربعة إلى ليبيا». وذلك بعد جهود من وزارة الخارجية والقيادة العامة.

رسالة بيونغ يانغ إلى واشنطن وحلفائها
وفي الشأن الدولي نطالع في الصفحة السادسة موضوعا رئيسا بعنوان «ما هي رسالة كوريا الشمالية للولايات المتحدة وحلفائها؟».

وإلى الشأن العربي ونقرأ في الصفحة السابعة تقريرا حول الحرب في اليمن وجاء بعنوان «هل يعود اليمن إلى النقطة صفر؟».

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سعران رسميان للدينار
وتحت عنوان «رفع قيمة الدينار يعيد الانقسام بين مركزي البيضاء وطرابلس»، يتصدر تقرير موسع الصفحة الثامنة.

أما الصفحة التاسعة فيتصدرها حوار لـ«الوسط» مع مؤسس أول مصرف رقمي في ليبيا جمال عبدالمالك، وجاء بعنوان «وداعا لزحام البنوك وطلب المستندات الورقية».

كتاب يرصد منظومة التعليم في ليبيا
وتتصدر قراءة في كتاب جديد لنورالدين السيد الثلثي الصفحة الثقافية وجاءت تحت عنوان «دراسة شاملة حول منظومة التعليم الوطني الحديث في ليبيا».

ومن صفحة الثقافة إلى صفحة الفن ونقرأ فيها موضوعات منها موضوع عن مهرجان لندن الذي انطلق الأربعاء، وجاء بعنوان «6 أفلام عربية في الدورة الـ66 من مهرجان لندن السينمائي».

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دراسة حضور الجماهير في الدوري الممتاز
ومن الفن إلى الرياضة لنطالع في صدر الصفحة الرابعة عشرة تصريحات لأمين الاتحاد الليبي لكرة القدم لقناة «الوسط»، وجاءت بعنوان «الصويعي لـ«WTV»: دراسة حضور الجماهير في المدرجات».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة تقرير يتابع المواجهة المقبلة لفريق الأهلي طرابلس، وجاء بعنوان «الأهلي طرابلس في السودان لملاقاة المريخ بدوري الأبطال».

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