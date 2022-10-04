السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض سعر صرف الدولار بفارق إلى 4.99 دينار مقابل 5 دنانير أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع اليورو إلى 4.92 دينار مقابل 4.91 دينار أمس، وقفز سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.67 دينار من 5.62 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وثبتت أسعار الريال السعودي والدينار التونسي والدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، و1.53 دينار، و1.36 دينار على الترتيب.

وتراجع سعر الليرة التركية إلى 0.26 دينار مقابل 0.27 دينار أمس، بينما استقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.