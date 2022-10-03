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ديوان المحاسبة يحتفل بتخريج الدفعة الخامسة من مشروع «لبنة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 08:07 مساء
ديوان المحاسبة يحتفل بتخريج الدفعة الخامسة من مشروع «لبنة»
احتفالية ديوان المحاسبة بتخريج الدفاعة الخامسة من مشروع«لبنة» واستقبال الدفعة السادسة. (ديوان المحاسبة)
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نظم ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، احتفالية لمناسبة تخريج الدفعة الخامسة من مشروع «لبنة» من المتخصصين في القانون، واستقبال الدفعة السادسة بالمشروع الذي يهدف إلى إعداد كوادر متخصصة للالتحاق بالعمل في الإدارة العامة بالديوان وفروعه.

وحضر الاحتفالية التي احتضنها المعهد الوطني للإدارة، رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وكيل وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ورئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة، ورئيس المعهد العالي للقضاء، ورئيس الأكاديمية الليبية.

تكريم الدفعة الخامسة من مشروع «لبنة» واستقبال السادسة
وشهدت الاحتفالية تكريم خريجي الدفعة الخامسة من مشروع «لبنة» الذين سيلتحقون بالعمل في الإدارة العامة بالديوان وفروعه، من قبل رئيس الديوان خالد شكشك، وكذلك استقبال الدفعة السادسة من مشروع «لبنة».

- ديوان المحاسبة يطلق مبادرة «لبنة للتوظيف»

وأوضح ديوان المحاسبة، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الدفعة السادسة لمشروع «لبنة» تشمل إعداد كوادر متخصصة في إدارة الأعمال، وسيخضع أفرادها لبرنامج تدريبي عملي ونظري خلال الأيام المقبلة، بالتعاون بين الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان والمعهد الوطني للإدارة.

تكريم عدد من الموظفين بديوان المحاسبة
كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من المتقاعدين تقديرًا لدورهم المهني في سبيل الارتقاء بمؤسسة الديوان والموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة بديوان المحاسبة، تقديرًا لإصرارهم على العطاء رغم الصعاب والمشاق التي يواجهونها.

وألقى شكشك في ختام الاحتفالية كلمة حث فيها أعضاء الدفعتين، الخامسة والسادسة، من المنخرطين في مشروع «لبنة» على أن يكونوا إضافة وعلامة فارقة في الارتقاء بالعمل الرقابي والإداري لمؤسسة الديوان، مفتتحًا عقب ذلك حوارًا معهم حول الديوان وجهوده وأعماله.

وأطلق ديوان المحاسبة بطرابلس مشروع «لبنة» مطلع مارس 2017 بهدف تدريب وتأهيل المتفوقين من خريجي الجامعات، لتوظيفهم في الأجهزة الرقابية المختلفة، وذلك ضمن «خطة استراتيجية مستدامة وطويلة الأجل لإعادة تشكيل وتطوير المورد البشري بالديوان» وفق ما أعلن يومها.

احتفالية ديوان المحاسبة بتخريج الدفاعة الخامسة من مشروع«لبنة» واستقبال الدفعة السادسة. (ديوان المحاسبة)
احتفالية ديوان المحاسبة بتخريج الدفاعة الخامسة من مشروع«لبنة» واستقبال الدفعة السادسة. (ديوان المحاسبة)
احتفالية ديوان المحاسبة بتخريج الدفاعة الخامسة من مشروع«لبنة» واستقبال الدفعة السادسة. (ديوان المحاسبة)
احتفالية ديوان المحاسبة بتخريج الدفاعة الخامسة من مشروع«لبنة» واستقبال الدفعة السادسة. (ديوان المحاسبة)
احتفالية ديوان المحاسبة بتخريج الدفاعة الخامسة من مشروع«لبنة» واستقبال الدفعة السادسة. (ديوان المحاسبة)
احتفالية ديوان المحاسبة بتخريج الدفاعة الخامسة من مشروع«لبنة» واستقبال الدفعة السادسة. (ديوان المحاسبة)
احتفالية ديوان المحاسبة بتخريج الدفاعة الخامسة من مشروع«لبنة» واستقبال الدفعة السادسة. (ديوان المحاسبة)
احتفالية ديوان المحاسبة بتخريج الدفاعة الخامسة من مشروع«لبنة» واستقبال الدفعة السادسة. (ديوان المحاسبة)
احتفالية ديوان المحاسبة بتخريج الدفاعة الخامسة من مشروع«لبنة» واستقبال الدفعة السادسة. (ديوان المحاسبة)
احتفالية ديوان المحاسبة بتخريج الدفاعة الخامسة من مشروع«لبنة» واستقبال الدفعة السادسة. (ديوان المحاسبة)
احتفالية ديوان المحاسبة بتخريج الدفاعة الخامسة من مشروع«لبنة» واستقبال الدفعة السادسة. (ديوان المحاسبة)
احتفالية ديوان المحاسبة بتخريج الدفاعة الخامسة من مشروع«لبنة» واستقبال الدفعة السادسة. (ديوان المحاسبة)
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