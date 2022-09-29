«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية، نشطة، على الساحل من الخمس إلى مصراتة، تصل سرعتها غدًا إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج سيصل إلى 1.5 متر على الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على ساحل مصراتة.

- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، تصل غدًا إلى 25 عقدة على الساحل من الخمس إلى مصراتة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب غدًا على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.

- درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة غدًا بسبب الأتربة المثارة.