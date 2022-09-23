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تحذير من رياح قوية على الساحل من الخليج إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 سبتمبر 2022, 12:15 مساء
تحذير من رياح قوية على الساحل من الخليج إلى طبرق
alwasat radio

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر 29 درجة.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق وتكون غزيرة يوم الغد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا واحتمال ظهور شاهقة مائية.
- رياح شمالية شرقية سرعتها بين 10 و25 عقدة، وتصل مساء اليوم إلى 30 عقدة على ساحل الخليج.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر 29 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

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