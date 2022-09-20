باشاغا: هناك وضع إقليمي ودولي لا يريد تقارب الليبيين.. وسنمارس عملنا من بنغازي وسرت

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، إن هناك وضعًا إقليميًا ودوليًا «لا يريد تقارب الليبيين أو المصالحة»، متعهدًا بنظر حكومته في مصالح شعب ليبيا فحسب.

وأضاف باشاغا في كلمة من مطار بنينا الذي وصل إليه قادمًا من تركيا: «هناك بعض الليبيين يريدون استمرار الفوضى والانقسام في البلاد ويرون في ذلك مصلحة لهم»، وأردف: «كما أن هناك وضعًا إقليميًا ودوليًا لا يريد تقارب الليبيين أو المصالحة بل استخدام ليبيا كورقة للتفاوض في مصالح أخرى».

باشاغا: محاولات ممارسة عملنا في طرابلس فشلت

وبالنسبة لعمل حكومته من العاصمة، قال باشاغا إن محاولة ممارسة الحكومة عملها من طرابلس «فشلت»، مشددًا على عدم الرغبة في «إراقة الدماء أو إشعال الفتنة».

- باشاغا: اجتماعات مثمرة مع الدول الصديقة وخطة قريبة للوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية

- باشاغا يتحدث عن «فساد» بحكومة الدبيبة ويتعهد بإنهائه

ونفى باشاغا مسؤولية حكومته عن الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها طرابلس قائلًا: «لم نطلق أية رصاصة»، متهمًا حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «منتهية الولاية» بالمسؤولية عن هذه الاشتباكات، وأردف: «هذه الحكومة هي من أثارت الفتنة وأطلقت النيران ولا تزال تسيطر بالقوة والترهيب على العاصمة، ونعمل حاليًا للمساعدة في فك أسر المنطقة الغربية».

وأوضح أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب ستمارس عملها من مدينتي سرت وبنغازي متعهدًا بأن يكون عملها لصالح كل الليبيين دون الاقتصار على منطقة بعينها.

وعبر باشاغا عن أمله في دعم مجلس النواب لحكومته في توفير الميزانية وطلب تعديل القوانين وسن قوانين جديدة. وقال إن حكومته «ستدعم المنطقة الغربية، إضافة إلى أننا سنعمل بكل سهولة من المنطقة الشرقية، من برقة والجنوب»، وأوضح أن الحكومة المكلفة تعمل تحت شعار «الشفافية والعمل».