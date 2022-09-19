العابد يبحث التعاون في مجال العمل والوظائف مع نظيريه المغربي والأردني بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، مع نظيره المغربي يونس سكوري، والأردني نايف استيتية لمناقشة عدد من القضايا المشتركة في مجال العمل.

وقالت وزارة العمل، في بيان اليوم الإثنين، إن اللقاءين عُقدا على هامش مؤتمر العمل العربي في دورته الـ48 والمنعقد في القاهرة خلال الفترة من 18إلى 25 سبتمبر الجاري.

حديث عن مذكرة تفاهم بين ليبيا والمغرب

وأوضحت أن اللقاء مع سكوري تناول العلاقات الليبية المغربية في مجال العمل والتأهيل، وتطرق إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل العمل على تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة آليات تفعيل مذكرة تفاهم بين البلدين.

- مؤتمر العمل العربي ينتخب علي العابد رئيسا لفريق الحكومات

- الشهوبي يبحث استئناف العمل بمشروع السكة الحديد

- كوريا الجنوبية تخصص 400 ألف دولار للتدريب المهني في ليبيا

العابد يبحث تطوير آليات تنظيم سوق العمل مع نظيره الأردني

وفي اللقاء مع استيتية، جرت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجال التكوين المهني، إضافة إلى تبادل الخبرات في تطوير آليات تنظيم سوق العمل، والاستفادة من التطور التكنولوجي، لخلق وظائف في السوق الليبي والأردني.

وأمس الأحد، انتخب مؤتمر العمل العربي، العابد، رئيسًا لفريق الحكومات بالدورة 48 للمؤتمر الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية.

ويشارك في المؤتمر وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات وأصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، من 21 دولة عربية، وعدد من ممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.

العابد في لقاء مع نظيره الأردني نايف استيتية بالقاهرة، 19 سبتمبر 2022. (وزارة العمل بحكومة الدبيبة)